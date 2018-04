Duran e Parisi eliminados nos saltos Os dois brasileiros do torneio olímpico de saltos ornamentais, modalidade de plataforma de 10 metros, Cassius Duran e Hugo Parisi, não conseguiram se classificar para a fase semifinal. Duran terminou em 24º lugar, com 387,75 pontos, e Parisi obteve 325,06 pontos e ficou em 32º lugar entre os 33 concorrentes. Mathew Helm, da Austrália, foi o 1º colocado com 513,06 pontos, seguido por Alexandre Despatie, do Canadá, com 500,55 pontos; e Liang Tian, da China, com 481,47 pontos.