Dutra: recordista sul-americano do salto com vara e movido a adrenalina

SÃO PAULO - "A sensação é muito boa. Parece que o tempo para lá em cima." É assim que Augusto Dutra, novo recordista sul-americano do salto com vara (5,81m), define o que sente quando voa por cima do sarrafo. Os saltos estão transportando esse paulista de Marília para lugares distantes. As únicas vezes em que deixou o Brasil foi para disputar Campeonatos Sul-Americanos ou Ibero-Americanos. Conhece a Colômbia e Trinidad e Tobago. Mas a marca (5,71m) que fez no início de março, no Circuito de Salto com Vara Indoor, em São Caetano do Sul, garantiu uma passagem para Moscou, onde será disputado o Mundial de Atletismo, em agosto.

Na quinta-feira, no GP de Uberlândia, ele melhorou em um centímetro o recorde sul-americano, que pertencia ao colega de treinamentos Fábio Gomes da Silva, o Fabinho.

Hoje, Dutra será uma das principais atrações do GP de São Paulo, que começará às 9h, no Estádio Ícaro de Castro Melo, no complexo do Ibirapuera.

Filho de um pintor de painéis, Augusto se arriscou em vários esportes, sem sucesso. Tentou o vôlei, o basquete e o futebol. Gostou um pouco mais do aikido porque tinha quedas. Um dia, passando em frente a um campo de futebol com pista de atletismo, o Pedro Sola, em Marília, resolveu arriscar uma nova modalidade. Depois de correr, logo pegou gosto pelo salto em altura e pelo salto com vara, para ter a sensação de cair.

"É o que me dá adrenalina. Nunca gostei de futebol. Gosto dos X-Games, de esportes radicais, de motocross, mas nunca parti para a prática dessas modalidades. Só salto umas rampinhas com uma bicicleta de cross", diz o atleta, que já pensou em trabalhar como dublê.

Quando ouviu do filho que sua preferência era pelo salto com vara, o pintor Juvenal logo aprovou. "Mesmo sem ter grande interesse por esporte, ele sempre parou para ver o Sergey Bubka saltar na Olimpíada."

Empolgado, Augusto rumou para Bragança Paulista para treinar no Rede Atletismo, clube que foi um dos principais polos da modalidade no Brasil até ser dissolvido por um escândalo de doping. O mariliense chegou lá saltando 3,60m. Sob o comando do treinador Otaviano Caetano, melhorou mais de um metro, mas foi obrigado a deixar a cidade depois do fim da equipe. Tentou o ASA, de São Bernardo, mas não teve boas condições.

Foi então que Augusto Dutra resolveu aceitar o convite feito a ele por Elson Miranda, o treinador da campeã mundial Fabiana Murer, para treinar no clube BM&F.

O técnico aprecia várias qualidades de Augusto. "O salto com vara é radical. É preciso entrar na vara e saltar. Se tiver receio, não consegue. O Augusto é meio doido, e isso é bom. No nosso esporte, é preciso criar sua própria onda e surfar nela."