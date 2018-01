É cada vez mais gente correndo na rua Em busca do bem-estar e saúde, com uma vida menos sedentária, os corredores têm se multiplicado nas provas de rua organizadas por empresas esportivas na capital. O sucesso é tamanho que só neste ano foram realizadas até agora cerca de 30 corridas homologadas na Federação Paulista de Atletismo, contra o total de 32 em 2002. Sem contar as provas de bairros não registradas na entidade. Amanhã, será disputada a segunda edição da Corrida da Paz, em alusão aos atentados terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos, organizada pela Corpore (Corredores Paulistas Reunidos) com cerca de 3.000 inscritos. A largada será às 7h, em frente à Câmara Americana de Comércio de São Paulo (Rua da Paz, 1.431). Leia mais no Jornal da Tarde