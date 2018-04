É impossível atleta fraudar o exame, diz Laura Laura Azevedo foi acusada por Coaracy Nunes e Eduardo de Rose de ter adulterado seu exame antidoping. Ao que ela reage com aspereza: "Primeiro que é impossível um atleta fraudar um exame desses. Depois, como eu iria pegar a urina de uma pessoa dopada? Além de tudo eu sou burra agora?", questiona. "Fui testada no Brasil, nos Estados Unidos, no Equador. E só no Rio de Janeiro meu exame deu positivo. Em todos os outros, fora do Brasil, deu negativo. Como isso se explica? No caso da Rebeca, foi o contrário. Todos os testes fora do País deram positivo, só no Brasil deu negativo." Laura conta como foram colhidas as amostras de urina que a condenaram. "Você fica nua, completamente, na frente de um fiscal. Não é possível fraudar", insiste. "Quem pode trocar é o laboratório, não o atleta." A ex-atleta se diz satisfeita com a situação. "Agora estão vendo que as minhas denúncias eram verdadeiras", diz. "Diziam que eu falava aquilo para me defender, para me livrar." Apesar da "satisfação", Laura garante que lamenta por Rebeca. "Eu a quero bem, é uma boa pessoa. Sei exatamente as dificuldades pelas quais ela está passando. Lamento muito que o pessoal da CBDA não esteja dando o apoio necessário nesse momento difícil."