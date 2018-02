''''É mais triste do que quando minha mãe morreu'''', diz fanático torcedor João Paulo Tonidandel nunca vai esquecer 2 de dezembro de 2007. "É o dia mais triste da minha vida, mais do que a morte da minha mãe, que foi há seis meses", declarou o torcedor. "Eu sei que ela entende quando eu digo isso, porque sempre me incentivou a acompanhar o Corinthians." Há 13 anos o comerciante paulistano atravessa o país para apoiar o Corinthians. Neste ano, assistiu a 29 dos 38 jogos do clube no Brasileiro. Ontem, Tonidandel voltou ao local onde viveu o dia mais feliz dos seus 27 anos: o Estádio Olímpico. Levado pelo pai, que parou de acompanhá-lo por problemas cardíacos, viu Marcelinho Carioca anotar o gol que deu o título da Copa do Brasil de 1995 ao Corinthians. Com sempre faz quando viaja, hospedou-se no mesmo hotel do time. Além do uniforme, levou um cartaz que dizia: "Já vi o Corinthians perder, já vi o Corinthians ganhar. Mas nunca vi o Corinthians parar de lutar." O técnico Nelsinho Baptista o usou na palestra que deu aos jogadores, na véspera do jogo. O torcedor também escreveu uma carta para jogadores. "Você representa uma nação, uma religião", dizia o documento, que lembrava datas histórias da equipe. A culpa por tanto fanatismo é atribuída ao avô, Pedro, que virou sócio do clube em 1928, tão logo chegou ao Brasil, vindo da Itália. O ''''corintianismo'''' foi crescendo a cada geração. E atingiu o grau máximo em João Paulo Tonidandel. "Já terminei namoros porque elas não aceitavam meu fanatismo. E o Corinthians é inegociável", diz. Após o jogo contra o Vasco (derrota por 1 a 0, na quarta-feira), vagou pelas ruas de São Paulo por duas horas antes de chegar em casa. "Se não fizesse isso, poderia quebrar alguma coisa." Ontem, a frustração foi maior. "Vou tirar o Orkut do ar, trocar de celular, me trancar em casa. Por uma semana eu não quero falar com ninguém."