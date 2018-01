E o estreito de Drake ficou para trás O brasileiro Roberto ?Betão? Pandiani e o sul-africano Duncan Ross estão concluindo uma das expedições mais arriscadas feitas por uma equipe na América do Sul: é a Travessia do Drake, que partiu de Ushuaia, no Chile, em 6 de janeiro, e deve ser completada em abril, na Península Antártica. Para a aventura, os tripulantes escolheram e modificaram um hobie-cat de 21 pés, um barco rápido e resistente. Há poucos dias a dupla conseguiu passar pelo Estreito de Drake ? extremo sul da América do Sul. Pandiani e Ross são os primeiros velejadores do mundo a atravessar o estreito em um veleiro sem cabine. A feito foi alcançado à 1h30 da madrugada do último sábado. Leia mais no Jornal da Tarde