E o Santos evita o desastre...

As apostas dos treinadores influíram no comportamento das equipes e no resultado. Muricy optou por Marcos Assunção no meio-campo, como substituto de Montillo. Além disso, escolheu o argentino Miralles para fazer companhia a Neymar no ataque. Tite não saiu da formação costumeira, embora tenha mexido na distribuição no meio, com Romarinho pela direita, Danilo no centro e Emerson na esquerda. O trio teve a função de ajudar na marcação e de encostar em Guerrero. E, de quebra, tinha Paulinho a correr por fora.

O desdobramento das escolhas dos professores foi um primeiro tempo impecável para os corintianos e assustador para os santistas. Felipe e demais guardiães da área ficaram atordoados com as descidas incessantes e em bloco de um adversário disposto a mostrar quem mandava na tarde de ontem.

E o Corinthians mandou, na forma de sequência de seis escanteios a favor em menos de 20 minutos, de supremacia nas divididas, na troca de passes, na distribuição de funções... E com uma bola no travessão, outras perto do alvo e, enfim, uma dentro, com Paulinho, o volante que faz gols e que agrada crítica, time e técnico. O panorama era favorável para a goleada sem dó.

O Santos na prática atuou com nove, embora se vissem 11 pela grama um pouco seca do estádio municipal. Miralles não pegava na bola nem por milagres; ficava a sensação de que era corpo estranho. Marcos Assunção ciscou aqui e ali, deu umas voltinhas pelo campo, mas não desarmou, não armou, nem teve pontaria na única cobrança de falta que lhe apareceu. Parecia totalmente alheio ao que ocorria em torno de si. Ou sem pernas, o que parece o mais justo.

Muricy e Santos despertaram com as alterações. André e Felipe Anderson foram participativos, tornaram o time mais ágil, igualaram a briga no meio e, por extensão, reencontraram Neymar como caminho para as melhores jogadas. E, pra variar, com o astro revigorado o roteiro se modificou, o público pôde acompanhar um jogo de fato e não a exibição de uma só equipe. Não há como desmentir: Neymar é o cérebro da tropa dele, a fonte de criatividade, a esperança de algo diferente.

A confiança retornou para o Santos. Tanto que não se desesperou com o segundo gol, marcado por Paulo André. Ainda insistiu e diminuiu com Durval, o inoxidável zagueiro com uma dezena seguida de títulos regionais. Foi a testada dele que manteve aberto o tira-teima de alvinegros.

Cravar favorito para domingo é casca de banana. O Corinthians deu prova de maturidade, estabilidade e consistência - até aí não se trata de novidade. Sabe-se de cor e salteado onde pode chegar, não surpreenderá se segurar o empate. Pode vir a pesar-lhe o desgaste por que passará na quarta, com o confronto eliminatório com o Boca. Mas a vitória no Paulista anima para a Libertadores.

O Santos segue imprevisível. Não chegou por acidente à quinta final consecutiva. Escora-se na experiência de gente como Edu Dracena, Durval, Leo, ou na explosão de Arouca, André, Neymar - sobretudo ele. Falta-lhe o toque de refinamento de outras temporadas, ou a aura vencedora. Tem a semana de repouso para reencontrar-se e desatar o nó.

Galo vingador. O Atlético continua impossível e, com 3 a 0 no Cruzeiro, fica a um passo do título mineiro. Até o momento, é o time que joga o fino da bola na temporada nacional.