E os pneus mudam de novo

Por uma grande coincidência, a corrida dos sonhos de Ecclestone viria a ser, de novo, a do Canadá em 2011, a qual, por conta de chuva, interrupção, relargada, bandeiras amarelas e muita confusão, acabou sendo a mais longa da história com 4 horas e 4 minutos de duração e teve um final imprevisível. Quem venceu foi Jenson Button, que, depois de sofrer uma batida do companheiro Hamilton, tomar punição por excesso de velocidade na entrada do box, ter um pneu furado em outro toque com Alonso e somar seis paradas no box, chegou a ocupar a 22ª colocação quando faltava menos de um terço para a bandeirada.

Naquele ano a F-1 bateu um recorde de pit stops e, consequentemente, também de ultrapassagens. Foram 1.111 paradas de box, com média de 58,4 por corrida, e 1.150 ultrapassagens (quase o dobro do recorde anterior de 666, em 1984). Engenheiros e pilotos passaram a enfrentar um quebra-cabeça de diferentes estratégias, que mudou a dinâmica das corridas. A rápida degradação dos pneus fez com que os 21.100 tipos de pista seca e 2.900 de chuva usados durante o campeonato deixassem depositados no asfalto de pistas pelo mundo todo 10,2 mil quilos de borracha. Foi mais por conta disso, que deixava a pista muito escorregadia fora do traçado ideal, que as equipes acabaram pedindo pneus um pouco mais resistentes para 2012. Foram atendidas e, já com um melhor entendimento das equipes de como trabalhar com os pneus Pirelli, a influência das estratégia nas corridas foi menor.

Ecclestone não gostou. Pediu pneus mais moles e a Pirelli atendeu. Os quatro tipos produzidos para 2013 tornaram os carros bem mais velozes, mas com um desgaste que, na Espanha, levou a maioria dos pilotos a quatro ou cinco paradas e tornou a corrida difícil de ser entendida pelo público que estava no autódromo. Vendo pela televisão, o público tem todas as explicações possíveis, em imagens e números, mas nas arquibancadas gera confusão. Foram 78 trocas de pneus, segundo maior número da história, só perdendo para o GP da Turquia de 2011, que teve 82 trocas. Resultado: a Pirelli vai mudar de novo. Não dá tempo para Mônaco, onde também o desgaste é pequeno, mas no Canadá os pneus já serão diferentes. De novo o Canadá servindo de modelo.

Desta vez a pressão veio da equipe tricampeã mundial. Dietrich Mateschitz, o austríaco proprietário da Red Bull, cobrou do chefão da F-1 disputas em que vale mais ser veloz do que administrar o consumo de pneu. E o convenceu de que a ideia de mais pit stops para dar emoção às corridas havia passado do ponto com uma frase: "Se nossos pilotos acelerassem tudo o que podiam, teriam de fazer dez trocas de pneus." Por sorte, a boa vontade da Pirelli supera todas essas variações de humor da F-1. Cada vez que se cria um novo tipo de pneu o investimento não é pequeno.

Neste fim de semana estou com a Stock Car em Salvador, iniciando uma maratona de cinco corridas em locais bem distintos. Das ruas de Salvador para as ruas de Mônaco. Depois vem Brasilia, Montreal e Cascavel. Confesso que, numa sequência dessas, dá até pra fazer confusão de regulamento. Sai reabastecimento, volta reabastecimento, muda pontuação... Ainda bem que, quando os motores são ligados, fica tudo igual. Aí é acelerar, frear, tomada de curva, reta, corrida, velocidade, coragem, talento. É disso que eu gosto de verdade.