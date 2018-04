É título, e vale a festa

A recuperação da hegemonia local serve como ponto de partida para o ressurgimento alvinegro, e guardadas as devidas proporções tem valor semelhante ao da Série B nacional em 2008. O corintiano entende a aproximação. Em dezembro de 2007, passou por uma das maiores humilhações da centenária história, ao ver o time rebaixado no Campeonato Brasileiro. Naquele momento, parecia que o mundo tinha despencado sobre a fiel.

Pois aquele episódio representou um marco para o Corinthians, que dali em diante arrancou para abocanhar quase tudo o que veio pela frente. Ganhou o Paulista e a Copa do Brasil de 2009, o Brasileiro de 2011, a Libertadores e o Mundial de 2012. Então, que idêntico espírito de reconstrução baixe sobre a rapaziada de Tite, com a taça que veio na bagagem na visita à Baixada.

O jogo decisivo foi tão insosso quanto a maior parte do torneio doméstico. O que faltou de emoção, qualidade, técnica nos quatro meses anteriores de bola a rolar por aqui, faltou também no 1 a 1 de ontem na Vila Belmiro. Esperava-se muito mais, de um lado e de outro. O Santos, porque precisava vencer, para no mínimo arriscar a sorte nos pênaltis e chegar ao quarto título consecutivo. O Corinthians, para provar ao torcedor que o duelo com o Boca Juniors não o havia nocauteado, que o encanto não terminou na noite de quarta-feira no Pacaembu.

Blefe duplo. Muricy Ramalho e seus rapazes não seguiram a cartilha dos argentinos, ao não tirarem os espaços do adversário. Nem souberam aproveitar do desgaste físico e emocional de quem perdeu tão recentemente o sonho do bi continental. O Corinthians preferiu voltar à estratégia habitual de ser contido no ataque e vigilante na marcação. Além de apelar para o lugar-comum de jogar com o regulamento. Afinal, se valia do empate para a festa.

Para tornar mais emperrada a empreitada santista, Neymar foi seguido de perto e esteve muito aquém do normal. Jogou pouco - e, em geral, quando a estrela principal da companhia tem pouco destaque, o restante afunda junto. E foi assim: o Santos teve no máximo espasmos de futebol eficiente, momentos breves do brilho de tricampeão. Como no lance em que Cícero abriu o marcador, num belíssimo gol.

Tanto era superficial a superioridade anfitriã, que nem bem a torcida tinha acabado de comemorar Danilo empatou. Deu pra sentir o gelo derrubado sobre a cabeça santista. Um baque tão grande, a ponto de a virada ter ficado perto e só não veio porque as traves salvaram em duas ocasiões.

O Santos ruiu - e assim seguiu no segundo tempo. Não criou, tampouco trocou passes, não soube impor-se, não incomodou Cássio. Não esboçou reação, nem tinha forças ou alternativas para tal. Uma equipe batida, que buscava a salvação em Neymar. E o craque submergiu. O Corinthians de novo se aproximou dos mesmos 2 a 1 da semana passada, e só não garantiu a vitória porque Romarinho mandou uma na trave e Pato, que jogou 20 minutos, perdeu uma chance na cara de Rafael.

O Santos terá de enfrentar realidade dura, sobretudo com eventual saída de Neymar. O grupo nem de longe lembra aquele de dois, três anos atrás. Ao contrário, é comum, banal, com perfil de coadjuvante no Brasileiro que começa no final de semana. O Corinthians segue sem ser excepcional, mas pelo menos recuperou parte da autoestima. E isso é bom.

O que poderia mudar, também, era a fórmula de disputa do Paulista. Mas ousadia não está na lista de prioridades da FPF. Infelizmente.