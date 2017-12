Eco-Challenge: 3 equipes brasileiras As equipes EMA Brasil, Canon Quasar Lontra e AXN Atenah Brasil vão representar o país no Eco-Challenge 2002, a maior corrida de aventura do mundo, nas Ilhas Fiji, no Pacífico Sul, que vai acontecer entre os dias 11 e 21 de outubro. Serão 10 dias ininterruptos de competição, num percurso de 500 quilômetros, com 80 times de 23 países. As equipes são formadas por quatro pessoas, entre homens e mulheres, e aquela que cruzar a linha de chegada em primeiro, com todos os integrantes, será a vencedora. Os participantes vão enfrentar sete modalidades de esportes de aventura, como o trekking (caminhada), mountain biking (bicicleta), caiaques oceânicos duplos, pack rafting (botes infláveis individuais), natação entre outros. Os competidores precisarão usar mapas e bússolas para encontrar o caminho. As três equipes já chegaram a Nadi, uma das ilhas do arquipélago de Fiji, e estão aproveitando para treinar antes da largada.