Eco-Challenge: 80 equipes na largada Com 80 equipes de 23 países começou hoje a Eco-Challenge, maior corrida de aventura do mundo, nas Ilhas Fiji. Os participantes terão dez dias para completar um percurso de 500 quilômetros, intercalado com provas de trekking, mountain biking, caiaque oceânico duplo, rafting e natação, entre outros esportes. A equipe que não chegar completa ao fim da prova será desclassificada. EMA Brasil, AXN Atenah Brasil e Canon Quasar Lontra são as represntantes do Brasil.