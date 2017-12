Ecomotion/Pro deva acabar amanhã Enquanto os espanhóis da Meridianoraid.com se mantém firmes na liderança na maior corrida de aventura da América Latina, após quatro dias de disputa da Ecomotion/Pro pelas matas da Chapada Diamantina, na Bahia, o misticismo da região vem chamando a atenção de quem acompanha a prova. Mucugê, onde está localizado o 12º posto de controle, é famosa pela história dos discos voadores que apareceram na cidade no início da década de 90. A maior parte da população garante ter visto as luzes das naves. No povoado de Remanso, por onde os competidores passaram na segunda-feira, acredita-se que o Deus da natureza pune todos aqueles que não respeitam suas regras. "Se a pessoa entrar na Chapada sem pedir licença, acaba pegando esse monte de doença, que dizem ser da mata", disse o morador Aurino Pereira da Silva, de 68 anos. As equipes que não chegarem ao município de Capão, no centro-oeste baiano até às 14 horas desta quinta-feira, serão desclassificadas. A expectativa dos organizadores é de que se for mantido o ritmo da prova, o vencedor possa ser conhecido já na noite de quinta. A Ecomotion/Pro tem um prêmio de US$ 10 mil ao vencedor, é disputada por 41 equipes, de oito países, e um percurso de 478 quilômetros.