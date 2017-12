Econômico, Brasil fatura a Copa do Mundo de futebol de areia A seleção brasileira venceu o Uruguai por 4 a 1 e faturou na manhã deste domingo a segunda edição da Copa do Mundo de futebol de areia. A primeira, em 2005, foi ganha pela França, terceira colocada neste ano. O Brasil já havia conquistado nove campeonatos mundiais da categoria, mas somente em 2005 a Fifa passou a organizar oficialmente a competição, que recebeu, então, o nome de Copa do Mundo. A partida, disputada diante de 6.600 torcedores na arena montada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi amarrada, sem muitas oportunidades de gols. Desfalcado de Bruno, autor de 10 gols no torneio e que estava suspenso, o time brasileiro teve atuação abaixo da média no ataque. Tanto que três dos quatro gols foram marcados de falta: por Buru, no primeiro tempo, Benjamim, no segundo, e Sidney, no último. Somente o terceiro tento, anotado por Duda, após tabela com Benjamim, saiu com a bola rolando. Apesar da tímida performance brasileira, os uruguaios só ameaçaram no começo do jogo, quando chegaram a empatar por 1 a 1, com Ricar, após ganhar de Duda e Buru e bater no canto. Pampero ainda desperdiçou um pênalti, cobrando-o para fora.