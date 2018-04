Economista critica os 'elefantes brancos' O renomado economista americano Ian McKee criticou ontem os estádios da África do Sul para a Copa de 2010. O especialista disse que, antes mesmo de o Mundial começar, o País já tem seus "elefantes brancos". "A Copa da África vai ser uma catástrofe do ponto de vista da sustentabilidade", afirmou. "São estádios que não serão utilizados para nada depois da Copa. " O ministro do Esporte, Orlando Silva, já mostrou a mesma preocupação para o Brasil em 2014.