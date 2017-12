Edemas no pulmão e cérebro mataram ciclista O ciclista italiano Marco Pantani morreu em conseqüência de um edema cerebral e pulmonar, segundo os primeiros exames da autópsia realizados no hospital "Infiermi", em Rimini, na Itália, cidade em que o atleta morreu no sábado. "A parada cardíaca foi causada por um edema cerebral e está excluído qualquer tipo de traumatismo", disse o legisla Giuseppe Fortuni, responsável pelo exame. Apesar disso, acrescentou ele, serão necessários exames de laboratórios para determinar a causa dos edemas. "Não há ainda elementos nem para confirmar nem para excluir o consumo de substâncias tóxicas. Serão necessárias algumas semanas para ter os resultados dos exames histológicos e toxicológicos", acrescentou Fortuni.