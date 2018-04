Edênia Garcia é prata nos 50m costas A nadadora Edênia Garcia, de apenas 17 anos, conquistou nesta segunda-feira a medalha de prata nos 50 metros costas, classe S4, com o tempo de 51s51, nos Jogos Paraolímpicos de Atenas. A brasileira, que tem os movimentos das pernas comprometidos, foi superada pela japonesa Mayumi Narita (49s54), novo recorde paraolímpico. A francesa Anne Cecile Lequien ficou com o bronze (53s37). No masculino, Clodoaldo Silva, ouro nos 100m livre, no domingo, ficou em quarto na prova FUTEBOL - Outro bom resultado foi da Seleção Brasileira Masculina de futebol de 5 (a modalidade é disputada por deficientes visuais). Venceu mais uma vez de goleada. Depois de marcar quatro gols sobre Coréia do Sul em sua estréia, os brasileiros derrotaram nesta segunda-feira a França por 4 a 0. O próximo jogo será quarta-feira, contra a Espanha. O Brasil está em primeiro lugar na classificação geral.