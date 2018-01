Éder Jofre é homenageado pela PM Éder Jofre, o maior pugilista brasileiro de todos os tempos, e com origem na Zona Norte, será homenageado com uma placa no domingo, na III Corrida Corpore Academia de Polícia Militar do Barro Branco (largada às 9 horas, na Avenida Água Fria, 1.923, Tucuruvi). Os sete quilômetros deverão ter 3 mil corredores, dentre eles 250 Pms. Há 20 anos, em 1983, Éder foi eleito pelo Conselho Mundial de Boxe o melhor peso galo da história do boxe. O Galo de Ouro foi campeão dos galos de 1960 a 1965 e dos penas em 1973.