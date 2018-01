Edílson treina e Renato Gaúcho ganha reforço para a final

O técnico Renato Gaúcho não deverá ter problemas para escalar o Grêmio para a segunda partida da decisão da Copa do Brasil, quarta-feira, em Porto Alegre. O lateral-direito Edílson, que não treinou na quinta-feira, voltou aos trabalhos com os companheiros nesta sexta e não deverá ser problema.

Na manhã desta sexta, o grupo do Grêmio fez um trabalho voltado à condição física. Divididos em dois grupos, os atletas intercalaram trabalhos na academia com finalização em circuito no gramado. A preocupação é com a lacuna de 15 dias sem jogos para a equipe titular, devido do adiamento da última rodada do Brasileirão e da final da Copa do Brasil.

A única ausência para o duelo contra o Atlético-MG é o atacante Pedro Rocha, expulso no jogo de ida, em Belo Horizonte. Naquela partida, o atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1 e recebeu o segundo cartão amarelo ao comemorar o segundo deles tirando a camisa.