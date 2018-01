Edinanci divide bronze com espanhola Depois do bronze conquistado pelo judoca Mário Sabino, Edinanci Silva, na categoria menos de 78kg, dividiu o terceiro lugar no pódio com a espanhola Esther San Miguel, no Mundial de Judô, disputado em Osaka, no Japão. A japonesa Noriko Anno ganhou a medalha de ouro e a cubana Yurisel Laborde, a prata.