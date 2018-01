Edinanci Silva bate campeã mundial em torneio no Equador A brasileira Edinanci Silva derrotou Yurissel Laborde, campeã mundial no Cairo (2005), neste domingo, no torneio internacional de judô de Cuenca, no Equador. A cubana foi sua única adversária na competição, disputada em uma série melhor de três. Em sua volta a torneios pela seleção brasileira depois de um ano de licença, Edinanci, bronze em Osaka/2003 e Paris/1997, não tomou conhecimento da oponente e venceu por 2 a 0. Além da meio-pesado, outras brasileiras também brilharam no certame. Foi o caso da pesado Priscila Marques, que ficou com a prata. Apesar de não ter subido ao degrau mais alto do pódio, a judoca teve o gostinho de derrotar a equatoriana Carmem Chalá, que a havia tirado das olimpíadas de Atenas, em 2004. Outra brasileira que marcou bem seu retorno à seleção foi Danielle Zangrando. A peso leve ficou com o bronze.