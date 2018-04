Edmundo deve mesmo ''''sobrar'''' no Palmeiras Edmundo já decidiu: não vai encerrar a carreira em dezembro, quando termina o contrato com o Palmeiras. Ele só não sabe ainda onde jogará a próxima temporada. Aos 36 anos, o craque garante ter recebido proposta de um clube recém-promovido à Série A, admite "carinho especial" pelo Vasco, mas ainda sonha renovar com o alviverde. E conta com o apoio de Caio Jr. "O Edmundo está demonstrando capacidade para jogar mais uma temporada", disse o técnico, feliz com a atuação do veterano no 1 a 0 sobre o Fluminense, quarta-feira, no Palestra. "A presença dele na Libertadores pode ser importante." O problema é convencer a diretoria. Como a política é "revelar para vender", o veterano de 36 anos deve mesmo "sobrar". Os dirigentes têm buscado reforços para a armação e o ataque, posições em que Edmundo se revezou ao longo da temporada. Os meias chilenos Carlos Villanueva (do Audax), Gonzalo Fierro (Colo-Colo) e Fernando Meneses (Cobreloa) encabeçam a lista - todos são jovens e integram a seleção chilena. O atacante Alex Mineiro, do Atlético-PR, seria a exceção: aos 32 anos, destoaria do elenco com média de idade abaixo dos 25.