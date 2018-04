Edmundo e Caio, a nova dupla do Palmeiras

Edmundo e Valdivia já atormentaram vários zagueiros neste Brasileiro. Mas, no clássico de quarta-feira, contra o Fluminense, o Animal fará dupla com Caio para ajudar o Palmeiras a vencer e, quem sabe?, chegar mais perto de uma das vagas para a Taça Libertadores. Após dois meses parado por causa de uma lesão, Edmundo volta justamente na vaga de Valdivia, suspenso por cinco jogos - o clube adiou para segunda-feira a apresentação do recurso no STJD, na tentativa de aliviar a pena do Mago. A última partida do veterano atleta, 36 anos, foi no dia 9 de setembro, na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás. "Ele (Edmundo) estava evoluindo bem, pena que se machucou", lembrou o técnico Caio Júnior. "Acredito muito nesta nova dupla, o Caio cresce quando tem alguém que divide a responsabilidade com ele." Mais do que Caio, que tem atuado como titular, o treinador aposta mesmo suas fichas no retorno de Edmundo. "Sempre se espera muito de um ídolo como ele", falou. "Motiva bastante os colegas e quer terminar o ano bem", contou. "É muito importante ter a experiência dele num momento com este." Como o time folga no fim de semana, Caio Júnior comemora o tempo livre para treinar. Principalmente no caso de Edmundo. "É um momento importante para ele jogar o máximo, pois a próxima partida ainda vai demorar." Depois de enfrentar o time carioca, o Palmeiras volta a campo no dia 25, contra o Inter, fora de casa. A delegação alviverde viaja amanhã para Jarinu, onde ficará até terça-feira se preparando para o duelo contra o Flu.