Edmundo sabe, por telefone, que não está nos planos Desafeto do técnico Vanderlei Luxemburgo, com quem trava batalha judicial, Edmundo não terá contrato renovado pela diretoria do Palmeiras. De férias no Rio de Janeiro, o jogador foi avisado ontem mesmo, por telefone, que está fora dos planos para a próxima temporada. O vice-presidente do Palmeiras, Gilberto Cipullo, evitou polêmica e garantiu que a decisão da diretoria nada teve a ver com a chegada do treinador. Mas o diretor de futebol Genaro Marino foi direto ao ponto e admitiu ao ''''Estado'''' que ''''esse tipo de questão pessoal é, sim, levada em conta na hora de montar o grupo''''. Assim, Edmundo, aos 36 anos, se despede do Palmeiras com 99 gols em 223 jogos pelo clube, divididos em duas passagens: a primeira entre 1993 e 1995, com Luxemburgo no comando e vários títulos (Paulista, Brasileiro, Rio-São Paulo), e a segunda, nas duas últimas temporadas, sem nenhuma conquista. Edmundo procurou a Justiça para processar Luxemburgo por ter recebido um suposto cheque sem fundos do técnico para o pagamento de uma dívida de R$ 400 mil, em 1995. Ganhou em todas as instâncias, mas o treinador entrou com recurso em Brasília e a dívida, que hoje estaria avaliada em R$ 1 milhão, ainda não foi paga.