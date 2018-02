Ednalva ´Pretinha´ vence a Meia Maratona de São Paulo A fundista Ednalva Laureano, a Pretinha, que luta para conseguir índice para as provas dos 5 e 10 mil metros nos Jogos Pan-Americanos do Rio, foi a grande vencedora da primeira edição da Meia Maratona de São Paulo, que teve largada e chegada na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Pretinha completou os 21.097 metros do percurso em 1h15min13, e chegou com mais de um minuto de vantagem sobre a baiana Marizete dos Santos, segunda colocada. No masculino, o queniano Mathew Cheboi, ficou em primeiro, seguido do tanzaniano Michael Tlumay. O pernambucano Francisco Barbosa dos Santos, que chegou em terceiro, foi o melhor brasileiro. Segunda colocada no ranking brasileiro dos 10 mil metros e terceira nos 5 mil metros, Pretinha diz que só sentiu dificuldades nos últimos cinco quilômetros de prova. A vitória a deixou mais esperançosa de obter vaga para o Pan. "Minha meta é baixar principalmente a marca nos 10 mil", afirmou a fundista. Na prova masculina, Santos se distraiu no aquecimento e nem teve tempo para amarrar o tênis antes da largada. Correu os primeiros 800 antes de amarrá-lo. O queniano Mathew Cheboi comemorou bastante a vitória. "Volto daqui uns quatro meses. Meu objetivo é vencer a São Silvestre."