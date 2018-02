Ednalva vence a Corrida Contra Câncer Ednalva Laureano, a Pretinha, venceu a Corrida e Caminhada Contra o Câncer de mama SP 2003, realizada na manhã deste domingo, no Parque do Ibirapuera. A atleta paraibana, de 26 anos, completou os 10 quilômetros após 34min42seg, seguida de Marcia Narloch, 35min05seg, e Adriana de Souza, 35min47seg. Pela conquista, Ednalva recebeu R$ 10 mil. O evento marcou a abertura da série de provas desta temporada, que serve para conscientizar sobre a necessidade da prevenção do câncer de mama, reunindo mil corredoras, quatro mil caminhantes, além de outras cinco mil pessoas que acompanharam o evento. A próxima etapa está programada para Belo Horizonte (MG), em 25 de maio, seguida pelo Rio de Janeiro (agosto) e Recife (novembro). O montante de R$ 110 mil arrecadado com as inscrições foi revertido para o IBCC - Instituto Brasileiro de Controle de Câncer. Famosos - Além de reunir as melhores corredoras do país, o evento também atraiu inúmeros artistas e personalidades, que fizeram a alegria e garantiram a diversão do público. Sabrina, Alan e Serginho, do Big Brother, Erick Marmo e Adriana Lessa, atores da Globo e a jogadora de vôlei Virna fizeram a alegria dos fãs. A prefeita Marta Suplicy e a primeira-dama do estado, Lu Alckmin, participaram da premiação das melhores, arrancando, ao mesmo tempo, aplausos e vaias da multidão. De qualquer forma, todos contribuíram para o sucesso da Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama SP 2003.