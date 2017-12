Edson Luciano está fora dos 100 metros Edson Luciano foi eliminado, neste domingo, nas quartas-de-final dos 100 metros rasos do 9º Campeonato Mundial de Atletismo. O brasileiro ficou em sexto lugar na quarta série com o tempo de 10s28, pior que os 10s20 que obtera na parte da manhã. Darrel Brown, de Trinidad e Tobago, com 10s01, fez o melhor tempo das quartas-de-final. Tim Montgomery (10s04), dos Estados Unidos, e Ato Boldon (10s09), do Canadá, foram outros destaques.