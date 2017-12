Edson Luciano segue na disputa dos 100 m Edson Luciano Ribeiro foi o único brasileiro a obter classificação, neste domingo, no 9º Campeonato Mundial de Atletismo, em Paris. O velocista terminou a quinta eliminatória dos 100 metros em terceiro lugar, com o tempo de 10s20, classificando-se às quartas-de-final, que começam a ser disputadas ainda neste domingo, às 13h30 de Brasília. Mesma sorte não teve Jarbas Mascarenhas, que terminou a primeira eliminatória em quarto lugar, com o tempo de 10s36. Geisa Muniz também foi eliminada nos 400 metros. A brasileira ficou em sétimo na sua eliminatória, com o tempo de 53s31.