Eduardo Baptista muda time em três posições para a estreia no ano O Fluminense deve ter estrear na Copa Sul-Minas-Rio, na próxima quarta-feira, contra o Atlético-PR, em Volta Redonda, com três alterações em relação à equipe que jogou a Florida Cup, nos Estados Unidos. No treino desta segunda-feira, nas Laranjeiras, o técnico Eduardo Baptista observou o time com as entradas de Ayrton na lateral-esquerda, Nogueira na zaga e Danielzinho no meio-campo. Os três foram formados em Xerém.