Eduardo da Silva classifica o Arsenal Com dois gols do brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva, o Arsenal bateu o Blackburn, por 3 a 2, ontem, e se classificou para as semifinais da Copa da Liga Inglesa. O Everton também está garantido na semifinal, assim como o Tottenham que se classificou ao derrotar o Manchester City por 2 a 0. A última vaga será decidida hoje, entre Chelsea e Liverpool.