Eduardo Fischer ganha ouro nos 100 m peito A única medalha de ouro obtida pelo Brasil no último dia da final da 8ª etapa da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta, em Campo Grande, Rio, foi a de Eduardo Fischer, nos 100m nado peito, com o tempo de 1min00s11. O atleta superou o chinês Tao Bao, 1min00s34, além do americano Mark Gangloff, 1min00s36. Outra medalha para o Brasil veio com Rogério Romero, nos 200m costas, que ficou com a prata, 1min57s77. Ele foi superado pelo romeno Razvan Florea. Já a nadadora Flávia Delaroli obteve o índice para o Mundial de Indianápolis, em outubro, ao fazer o tempo de 27s55 e conquistar o bronze nos 50m borboleta. A prova foi vencida pela sueca Joahanna Sjobergb, 26s39, que deixou em segundo lugar sua compatriota Gabriella Fagundez, 27s34.