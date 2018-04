Eduardo Paes reforça que ajuste fiscal não vai prejudicar Olimpíada do Rio O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), afirmou nesta terça-feira que o ajuste fiscal não vai afetar as obras para a Olimpíada do Rio, que será realizada no ano que vem. "O ajuste fiscal não atrapalha a Olimpíada porque a maior parte das obras não é paga com dinheiro do governo federal. As que são, a Prefeitura do Rio tem condições de adiantar. Estou adiantando os recursos quando o dinheiro não vem", disse a jornalistas ao deixar um evento na capital paulista.