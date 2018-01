?Efeito Popó? ajuda Forja de Campeões O tradicional torneio de boxe Forja de Campeões, que tem 62 anos de existência, vive do ?efeito? Popó. Os resultados do campeão mundial dos superpenas Acelino Popó Freitas estimularam 272 boxeadores, nas 12 categorias oficiais do esporte, a inscrever-se, um recorde no torneio organizado pela Federação Paulista de Boxe. O Forja começa na terça-feira, no Conjunto Desportivo Baby Barioni, na Água Branca, em São Paulo, com um programa de 21 combates.