Efeito Popó anima Forja dos Campeões Na onda do sucesso do pugilista baiano Acelino Popó Freitas, campeão mundial dos superpenas pela Associação Mundial de Boxe (AMB) e pela Organização Mundial de Boxe (OMB), a Forja dos Campeões, torneio que começa amanhã em São Paulo, bateu recorde de inscrições em 62 anos de história. São 272 os pugilistas novatos que integram a programação de lutas, todas as terças-feiras, a partir das 19h30, no Ginásio Baby Barioni, na Água Branca, com ingressos gratuitos e 3.000 lugares disponíveis. O torneio sempre teve público - os estreantes levam familiares, vizinhos, amigos e companheiros de trabalho - que se juntam a técnicos e olheiros. E tradição. Pela Forja passaram os maiores pugilistas do Brasil, em início de carreira. Campeão mundial dos pesos galo e pena, Éder Jofre lutou na Forja em 1953. Miguel de Oliveira, campeão mundial dos médios-ligeiros, lutou na Forja em 1964. O pesado Adílson Maguila Rodrigues, debutou no torneio em 1980. Agora é a vez do modelo Popó motivar os competidores. "Além do número de pugilistas, todos debutantes, inscritos, também tivemos o recorde de academias, o que prova que o boxe está crescendo em São Paulo. São 62 as academias com boxeadores no torneio e todas dizem que vão ter um campeão", comenta Newton Campos, presidente da Federação Paulista de Boxe. "É o torneio das ambições, de lutadores que sonham em se tornar ídolos do esporte nacional, em comprar uma casa para os pais, assim como fez Popó." Apesar da esperança dos estreantes, o ídolo Popó está sem patrocínio há um ano. O lutador, que seguiria nesta segunda-feira para o exterior, adiou a viagem para o dia 6 - luta em 15 de março, em Porto Rico ou nos Estados Unidos, contra o mexicano Gabriel Ruelas, ex-campeão mundial pelo CMB. Popó vai a Brasília para conversar com o ministro dos Esportes, Agnelo Queiróz, quarta ou quinta-feira, sobre a falta de patrocínio. Amanhã, o programa da primeira rodada da Forja dos Campeões inclui 20 lutas, com destaque para o combate entre os meios pesados (até 81 quilos) Waldir Dória Santos (AD São Caetano) e Marcos Rogério Lima (Academia Edu Chaves). O torneio segue até 22 de abril, com 13 rodadas, sempre às terças-feiras, no Baby Barioni.