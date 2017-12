Égua campeã deve ir para os EUA A queda da grande favorita Canzone no alinhamento para a largada do GP Brasil de Turfe não ofuscou a vitória de Queen Desejada e seu jóquei, Marcelo Cardoso. "Sabíamos que venceríamos", festejou Cardoso, de 28 anos, que é casado e tem três filhos. "Ela estava muito bem e, nos 800 metros, tive a certeza da vitória." Outro que não conteve a euforia foi o treinador D. Guignoni, de 51 anos, que conquistou o bicampeonato da competição. No ano passado, ele vencera com S. Flush. Segundo Guignoni, que há oito meses passou a treinar o conjunto, a vitória estava assegurada desde o princípio. Titular do Stud Alvarenga, proprietário da égua, Álvaro Novis, informou que o mercado norte-americano é o provável destino de Queen Desejada. Novis disse ter ficado triste com a saída de Canzone, mas vibrou pelo seu triunfo no primeiro GP Brasil que disputou. "Estou nesse ramo somente há três anos. A emoção é indescritível", afirmou. Já o jóquei de Canzone, Ilson Corrêa, de 18 anos, não ficou muito frustrado por não ter corrido. "A gente fica um pouco decepcionado, mas achei normal. Quem conhece Canzone sabe que ela é arredia na hora de alinhar." Segundo Correa, Canzone empinou a primeira vez e, na segunda, não teve como controlá-la. A saída da favorita da prova provocou uma evasão de R$ 100 mil das apostas no Jockey Club Brasileiro para a disputa do GP Brasil, que fechou em R$ 176.566,28.