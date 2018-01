El Guerrouj e Cloete, os melhores O marroquino Hicham El Guerrouj, campeão mundial dos 1.500 m (tem o recorde mundial desde 1988 ?3min26s00), e a sul-africana Hestrie Cloete, campeã mundial do salto em altura, foram eleitos neste domingo atletas do ano, depois da Final Mundial da temporada da IAAF ? a Associação Internacional das Federações de Atletismo ?, em Mônaco. Participaram os oito melhores do ranking de cada prova no ano. Mesmo sem correr (por cansaço e pelo calor), El Guerrouj recebeu o cheque de US$ 130 mil (US$ 100 mil como campeão geral do circuito de GPs da IAAF e US$ 30 mil pelo primeiro lugar no ranking pela terceira temporada consecutiva). A prova foi vencida pelo queniano Paul Korir, com 3min40s09. Hestrie Cloete, campeã de 20 de 24 provas em 2003, saltou 2,01 m. Tem 1.441 pontos e passou a corredora norte-americana Kelli White (1.429) . Foi a primeira africana a ficar com o título. Também levou US$ 100 mil. Cloete saltou 2,06 m no Mundial de Paris, em agosto (e venceu em Mônaco no sábado). O brasileiro Jadel Gregório ? quarto no ranking do ano no triplo -, fez 16,91 m e terminou em quarto lugar, atrás do campeão mundial, o sueco Christian Olsson (17,55 m), e dos norte-americanos Walter Davis (17,09 m) e Kenta Bell (16,95 m). Nos 200 m, venceu o norte-americano Joshua J.Johnson, com 20s35. No salto em altura, o russo Yaroslav Rybakov fez 2,30 m. Nos 400 m, o dominicano ?Super Félix? Sánchez fez 47s80. Nos 5.000 m, Eliud Kipchoge, do Quênia, fez 13min23s34 (correram dez pois havia empate ?e todos africanos). No dardo, ouro do russo Serguei Makarov, com 85,66 m. Nos 3.000 m sobre obstáculos, ganhou Saaeed Shaheen Saif, do Catar, com 7min57s38. Mulheres: nos 100 sobre barreiras, venceu Gail Devers, dos Estados Unidos, com 12s45. Na vara, a russa Tatiana Polnova fez 4,68 m. Nos 800 m, a moçambicana Maria Mutola fechou 1min59s59.