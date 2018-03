Eldorado-Alcatrazes deverá ter 200 barcos A regata Eldorado-Alcatrazes por Boreste, que vai abrir a 30ª edição da Semana Internacional de Vela de Ilhabela, no dia 12 de julho, deve contar com cerca de 200 barcos - um novo recorde na competição. Apesar de as inscrições ainda não estarem abertas, os organizadores do evento já apostam no sucesso do evento, que ano passado contou com 178 barcos. "Ano passado tivemos o recorde de 178 barcos participando da Semana de Vela. Para este ano, em que abriremos as incrições no dia 2 de junho, teremos de limitar as incrições para, no máximo, 200, por medidas de segurança", conta um dos organizadores do evento, Elton Ramires, da DS Comunicação. Assim como no ano passado, Elton acredita que as maiores estrelas do iatismo brasileiro devem participar da regata: "A Semana de Vela é uma competição muito tradicional, em que toda Ilhabela se perapara para receber o evento. Os competidores acham que ali está uma das melhores raias do Brasil, além de oferecer conforto para o público. Por isso, é muito provável que nomes como Lars e Torben Grael, Alex Welter e Robert Scheidt estejam competindo." O trajeto da regata Eldorado-Alcatrazes por Boreste tem 50 milhas náuticas (cerca de 90 quilômetros), e o recorde da prova é do barco ?ESPN Brasil", que em 1998 completou o percurso em 9h34min53s. Na edição do ano passado, o vencedor foi o barco ?Wiki Wiki, seguido do ?Pajero TR4/ Daslu e do ?Curupira?. O fita azul foi o barco argentino ?Flash Gordon?. "Certamente teremos barcos de todo o Mercosul. A idéia é que a Semana de Vela de Ilhabela entre no calendário da Federação Internacional de Vela (ISAF), nos próximos anos", ressalta Elton. A organização até se preocupou em antecipar o evento em Ilhabela para que não coincida com a Copa do Rei, uma competição importante realizada na Espanha. "Ano passado houve um pouco de correria, teve gente que viajou direto para a Espanha. Mas isso não deve ocorrer desta vez. O que nós queremos é que a Semana de Vela seja boa não só para os competidores no mar, mas também na terra, para todo o público", conta Elton.