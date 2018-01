Eldorado-Brasilis acirra a disputa A regata Eldorado Brasilis começa a entrar na fase de definição, com os primeiros colocados à aproximadamente 200 milhas - menos de 400 quilômetros da costa do Espírito Santo - e podendo cruzar a linha de chegada a partir da madrugada de quarta-feira. Os ventos têm rondado de leste a nordeste com intensidade que raramente passa dos 10 km por hora, o que tem reduzido a velocidade dos 11 barcos. Os veleiros BL-3 Alforria e o Daslu/Portugal Telecon são os mais adiantados da flotilha e parecem ter no momento, as melhores condições com relação ao rumo de Vitória. Ambos estão praticamente na mesma latitude, com uma pequena vantagem do barco vermelho de Ilhabela sobre a tripulação feminina do Daslu. O Quiricomba Opportunity, da Escola Naval, optou por fazer uma regata de recuperação no trajeto Trindade-Vitória, afim de controlar o tempo que perdeu em relação ao concorrente direto, da classe ORC, "Vó Zizinha", também do Rio, na primeira metade da prova. "Partimos de Trindade cerca de cinco horas depois da relargada dos barcos mais velozes. Esse é o tempo da vantagem que o Vó Zizinha abriu em cima de nós na ida. Optamos por deixá-lo como um alvo a ser alcançado. Sabemos que para ganhar a regata temos de ultrapassá-lo", revelou o tenente Batista, oficial responsável pelo Quiricomba. O veleiro de casco azul marinho tem navegado quase o tempo todo com a vela balão içada, aproveitando o vento e o mar favoráveis no retorno ao Espírito Santo. O Quiricomba leva a bordo oito aspirantes da Escola Naval, que disputam a Eldorado-Brasilis com o objetivo de colocar em prática diversos aspectos da navegação que aprendem nas salas de aula. O comandante do Vó Zizinha, Wagner Gomide, ouvindo as palavras do tenente Batista, passadas pelo rádio de bordo ao rebocador Tridente, resolveu entrar na conversa. "O tenente Batista nos deu uma rasteira. Havíamos combinado para relargarmos juntos em Trindade, mas não tem problema, isso faz parte da competição. O importante é que todos estejam com saúde à bordo", resmungou em tom de brincadeira, o comandante Gomide, acirrando a saudável rivalidade entre as tripulações. Longe da briga pelos primeiros lugares, o lanterna da flotilha, Kanaloa, ainda estava bem mais próximo de Trindade do que de Vitória. "Ficamos sem a genoa --uma das velas de proa-- que rasgou logo no começo da regata. Foi muito difícil velejar no contra-vento durante sete dias. Recuperamos o ânimo quando fisgamos um dourado com mais de seis quilos, durante o dia que passamos por Trindade. Agora está tudo tranqüilo e espero chegar no máximo até a tarde de sexta-feira", declarou o comandante do veleiro de Ubatuba, José Torres.