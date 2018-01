Eldorado-Brasilis começa amanhã "Vo Zizinha", do comandante Wagner Gomide; "Born Free II", de José Carlos Furtado Freitas; o "Normandie", de Jadir Serra; o "Quiricomba", do comandante Diamantino Rangel; "Corumii", de Luiz Alberto Ballarin; "BL3/Alforria", de Pedro Rodrigues; Daslu/Portugal Telecom Brasil, de Erika Lessmann; Rajada/Stardust, de Bruno Martinelli; o "Mar Sem Fim", de João Lara Mesquita; o "Scene Schatzy", do professor Fábio Reis; o "Kanaloa", de José Benedito Torres Pinto, o "Domani II, de Mario Borriello e o "Tostem", de Claude Schawab. São os 13 veleiros e seus comandantes que largam amanhã, às 12h30 da frente da praia de Camburi, em Vitória, para a quarta edição da maior regata de percurso do País, a Eldorado-Brasilis. A partir da capital capixaba, eles seguem capturando os melhores ventos em direção à ilha de Trindade, o ponto de terra brasileiro mais distante da costa, a 1.168 quilômetros. Devem contorná-la, por volta de quarta ou quinta-feira, e retornar a Vitória num total de 1.260 milhas náuticas (o equivalente a 2.336 quilômetros). Exceção feita ao comandante do Normandie, que optou por acertar detalhes internos atracado no pier sul do Iate Clube, todos os outros veleiros participaram hoje da Volta da Taputera, uma regata de três milhas náuticas em que os participantes apresentam suas embarcações e tripulações à cidade de Vitória, velejando pelo Canal da cidade e contornando uma pedra submersa que fica nas proximidades do Porto de Vitória. A reportagem da Agência Estado acompanhou a participação do Domani na Volta da Taputera. "Temos uma frente oclusa, nunca vi isso aqui assim, com ondas de 30 centímetros. Vitória está um tapete", definiu o comandante Mário assim que entrou no percurso, saindo do Iate Clube do espírito Santo runo ao Canal de Vitória. "Nesse caso, com ventos assim tão fracos, é até bom podermos ligar o motor", disse Mário, deixando o Domani em motorsail (engrenado em marcha lenta, numa velocidade baixa, com 1200 rpm). O indicador de vento, um dos quatro relógios diante do timão, indicava ventos de 3, no máximo 4 nós. Mário e sua tripulação não tinham muito o que fazer com as velas para aproveitar o vento. Descontraídos, discutiam a lista de compras que fariam assim que retornassem à terra para abastecer a embarcação para os 11, 12 dias de Eldorado-Brasilis. "Elaborei uma lista com base naquilo que temos em nossas casas. A gente compra tudo muito normal, fazemos massas, cozinhamos legumes, verduras para as saladas e muitas frutas, principalmente laranja e abacaxi, que duram bem", explicava Mário: "E também não deixamos de lado a nossa happy hour, então temos de comprar azeitonas, fundos de alcachofras, amendoinzinhos e coisas assim. Enquanto o vento não batia, Mário, Maurício Miranda, Eduardo Spinello e José Carlos Gonçalves Pereira falavam de sua paixão por velejar. Dois deles, Mário e Eduardo, admitiram inclusive que a proximidade da água os afasta dos casamentos. "Minha última mulher pediu para eu escolher: ou ela ou o veleiro. Estou separado há sete anos", contava Mário às gargalhadas. Mas a atividade é aceita perfeitamente pelas mulheres de José e Maurício: "Minha mulher diz que eu mereço e me incentiva muito, até para eu trabalhar meu estresse", conta Maurício, empresário que começou a velejar há dois anos. Os quatro interromperam a conversa preocupados com um veleiro no caminho, que aparentava estar com problemas. Nada sério, apenas um motor que demorou a pegar. "Mas velejador de verdade é assim: temos um respeito muito grande por todos no mar e é a coisa mais natural do mundo chegar perto e oferecer ajuda", explicou José Carlos. Três horas depois da largada, a Volta terminou. E os tripulantes se concentraram para a última noite antes do início do desafio que começa neste domingo na Eldorado-Brasilis.