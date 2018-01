Eldorado-Brasilis começa no sábado A sexta edição da Eldorado-Brasilis, maior regata oceânica do País, terá largada no sábado, às 14 horas, na praia de Camburí, em Vitória - o percurso de 2.336 quilômetros, passa pela Ilha de Trindade e volta para a capital capixaba. São 11 barcos inscritos na competição, com destaque para o "Galileo", comandado pelo paulista Walter Antunes, de 36 anos. É uma embarcação da classe Open 60, "o puro sangue da vela", como ele mesmo define - um monocasco preparado para regatas solitárias de volta ao mundo, em fibra de carbono, que é o mesmo material utilizado nos carros de Fórmula 1. Segundo Walter Antunes, o ?Galileo? tem tudo para bater o recorde de prova, que pertence ao "Oi/Nokia/Sorsa", de Eduardo Penido, campeão olímpico na classe 470 nos Jogos de Moscou/80 - a marca dele foi de pouco mais de sete dias, conseguida na última edição da prova. Eduardo Penido foi convidado por Walter Antunes para integrar a sua tripulação na prova deste ano, para tentar baixar a marca para cinco dias. "Pensei no Penido porque, além da nossa amizade, ele tem muita experiência. Será o nosso coordenador técnico, o nosso Zagallo da vela. Temos condições de sobra para bater o recorde", disse Walter Antunes. Eduardo Penido, porém, ainda não definiu se participará da regata por problemas financeiros. "Estou tentando fechar com a Oi, que me patrocinou no ano passado. Se ela me apoiar, vou para Vitória o mais rápido possível. O Galileo é excepcional, acompanhei a construção dele de perto", afirmou o velejador. O ?Galileo? levou 14 meses para ser construído, em Maceió, passou nesta terça-feira pelos últimos ajustes em Salvador e partirá na quarta para Vitória. Ele foi projetado para navegar com velocidade de 30 nós (55 km/h). Outra vantagem do barco em relação aos outros competidores é a altura do mastro - com 26 metros - e uma área vélica imensa: 170m², contra 90m² dos adversários. Foram gastos R$ 2 milhões na sua construção. "O barco é uma realidade, não há como negar que ele é melhor tecnologicamente que os outros barcos. A disputa será contra a gente mesmo", revelou Walter Antunes. A Eldorado-Brasilis, com patrocínio do Cenoura e Bronze, Porto Seguro Seguros e Ameni - Legalização Imobiliária, é uma realização da Rádio Eldorado.