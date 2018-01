Eldorado-Brasilis conta com francês A quarta edição da Eldorado-Brasilis, regata de maior percurso do País, com 1.260 milhas náuticas, conta com um participante estrangeiro, o veleiro Toustem, do francês Claude Schawb, que costuma dizer que já tem o "coração brasileiro". A paixão do engenheiro aposentado pelo País começou há quatro anos, após ter velejado por boa parte do mundo. Ancorou por aqui e ficou encantado com o "jeito festivo do brasileiro". "Aprender melhor o português é uma das minhas metas para 2003." Na Eldorado-Brasilis, Schawb divide as tarefas no veleiro com um casal de amigos e um marinheiro brasileiro. Para ele, será preciso ter muita habilidade e sorte para chegar à frente dos adversários. "O espírito esportivo é muito forte na Eldorado Brasilis." Na disputa, o líder é o Vó Zizinha. Os veleiros já percorreram 150 milhas e ainda faltam 410 para chegar a Trindade, o que deve ocorrer na quarta-feira à noite. Com os ventos fortes, de 15 a 20 nós (30 a 35 km/h), o Daslu Portugal Telecom, de tripulação exclusivamente feminina, teve problemas com a atriça, a vela que segura o mastro.