Eldorado-Brasilis deve acabar no domingo A expectativa da quebra do recorde da Regata Eldorado-Brasilis deve ser mantida até as últimas milhas a serem velejadas pelo Sorsa, o barco do campeão olímpico Eduardo Penido, que voltou a alimentar esse objetivo com o aumento da velocidade obtido a 300 milhas de Vitória, graças à chegada de um vento do Sudeste um pouco mais forte. A tripulação carioca precisa chegar ao Yate Clube do Espírito Santo antes da 1 hora da madrugada de domingo para estabelecer um novo tempo no percurso Vitória-Trindade-Vitória. O recorde da regata pertence ao barco paulista Touche, que navegou as 1.260 milhas em 181 horas e 49 minutos na prova realizada em 2001. No próximo domingo, apenas o Sorsa e o catamarã Galileo devem atracar na costa do Espírito Santo. Afinal, os últimos colocados na flotilha de 14 barcos que sobrevivem na Eldorado-Brasilis cruzaram a linha da primeira metade da prova apenas nesta sexta-feira. O lanterninha foi o Kanaloa, do comandante José Torres, que está aproveitando a competição para fazer um cruzeiro pelo Atlântico Sul com os tripulantes. Antes do Kanaloa, chegaram à Ilha da Trindade: o trimarã francês Mobius, Vini Nautos Planckton e Gato Xadrez. Já o barco alagoano Mestre Rosalino abandonou a regata e já está de volta ao Yate Clube Espírito Santo. Mesmo sem previsão de ventos mais fortes para as próximas horas, a maioria das tripulações que permaneciam fundeadas na Enseada dos Portugueses, em Trindade, tinham a intenção de relargar com destino ao continente até o final do dia de hoje. O catamarã Supernova, barco de apoio da Eldorado-Brasilis, suspendeu de Trindade no início da tarde desta sexta para não ficar muito distante das embarcações que já está percorrendo a etapa de regresso a Vitória. O comandante Oscar Muller deixou a ilha maravilhado com o local. "Foram três dias espetaculares. Acho que bati mais de 500 fotografias, pescamos, desembarcamos na base da Marinha e cumprimos a nossa função de ajudar os velejadores da melhor forma possível."