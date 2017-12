Eldorado-Brasilis ganha especial na tevê Um programa especial sobre a quinta edição da Eldorado-Brasilis, a maior regata de vela oceânica do Brasil (cerca de 2.300 quilômetros, de Vitória, no Espírito Santo, à Ilha de Trindade, e a volta (promoção da Rádio Eldorado), será exibido nesta sexta-feira no ?Mar Brasil Especial?, às 22h, na ESPN Brasil. Será o primeiro de uma série, com apresentação de Elys Marina e direção de Alexandre Haddad, um dos tripulantes do veleiro ?Oi/Nokia/Sorsa?, vencedor agora em janeiro e recordista da regata, comandado pelo campeão olímpico Eduardo Penido.