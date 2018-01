Eldorado-Brasilis inicia preparação Faltando 42 dias para a largada da maior regata de vela oceânica do País, os 16 comandantes que confirmaram presença de suas embarcações na largada, dia 18 de janeiro em Vitória, já entram em reta final de preparação para o posicionamento em latitude 20°17",55´s, longitude 040° 17", 40´w. Independentemente da categoria, todos terão de cumprir o percurso de 1.260 milhas náuticas (2.336 quilômetros) entre a capital do Espírito Santo, contornando a Ilha de Trindade e voltando à Vitória. Algo que pode levar cerca de dez dias, dependendo dos ventos e das correntes marinhas. O longo percurso desafia até mesmo quem já passou dez anos no mar. Caso de Vilfredo Schurmann, que de 1984 a 1994 deu a volta ao mundo à bordo de um veleiro em companhia da família. O catarinense e sua mulher Heloísa, ambos de 54 anos, encaram pela segunda vez a Eldorado Brasilis: "Em 2000 entramos só para participar e acabamos ganhando na nossa categoria, com cinco concorrentes ao título. A regata foi fantástica por isso resolvemos participar novamente." Nesse ano, apesar da análise crítica, a expectativa é grande: "Entramos na prova com um barco de 25 toneladas, o que não se compara aos barcos de hoje. Mas levando em conta a nossa categoria, a bico de proa, vamos entrar para ganhar. Se não fosse assim, nem entraríamos", avisa Vilfredo Schurmann referindo-se ao seu modelo Catch, veleiro de 46 pés com dois mastros de 16m, 4,68m de largura, 2,30m de quilha e cinco cabines, chamado "Aysso", que em tupi guarani significa força, formosura. Diversificada, a Eldorado Brasilis terá também, em sua quarta edição, competidores das classes IMS, ORC Club RGS e Multicasco - além da classe especial, com duas embararcações com apenas um tripulante. Casos dos comandantes confirmados André Freitas, com "Born Free", e Jurgen Lechter, com "Taigun". "Admiro muito a disposição deles", avalia Vilfredo, que em 1981 e 1982 foi campeão brasileiro, duas vezes com um barco de três quartos de tonelada e depois com um de meia tonelada. "Tem de ter muita perseverança, além de contar é claro com equipamentos que se adaptem a essa circunstâncias. E do jeito que os barcos estão hoje competitivos, é bem capaz de eles chegarem na frente de muita gente boa." Dormidas mais curtas e alarme ligado - Ao contrário do que se possa supor, levando em conta o histórico de expedições em família - além da primeira volta ao mundo, os Schurmann voltaram a contornar o planeta entre 1997 e 2000 refazendo o trajeto do navegante Fernando Magalhães o primeiro a comandar uma circunavegação, em 1519 - Vilfredo também se aventura só: "Ainda agora há pouco, no começo do ano, fui de Ilhabela a Florianópolis sozinho. Eu acho bom, mas tem de ter uma conduta diferente. As dormidas são mais curtas, tem de deixar o radar ligado no alarme e muitas outras coisas que são fundamentais para evitar transtornos." Apesar da companhia constante dentro do Aysso, de Heloísa e dos tripulantes Alberto, André, Luiz e Huzadel - desta vez, os filhos ficam em terra - Vilfredo explica que a solidão aparece na medida em que com o decorrer da regata, a flotilha se dispersa no mar: "No primeiro, até às vezes no segundo dia é possível avistar os outros barcos. Mas depois, apesar de estarem muitas vezes lado a lado no mar, eles somem do campo visual. Até mesmo para o rebocador (barco da Marinha que acompanha e fiscaliza a disputa), que vai plotando na carta nautica de acordo com as informações via rádio." Um detalhe que chama atenção de Vilfredo é a própria Ilha de Trindade, o ponto brasileiro de terra mais distante da costa, a 1.168 quilômetros. "É uma linda ilha, não tão pequena assim", lembra em relação ao local em que passou 30 dias se preparando, com a família, antes de iniciar a expedição de Fernando Magalhães. Durante a permanência em Trindade, Vilfredo lançou diversas mensagens em garrafas ao mar. O navegador conta que a próxima expedição dos Schurmann já está sendo estudada, mas com muito cuidado: "Não posso contar. Só o que eu posso dizer é que estou doido para voltar ao mar."