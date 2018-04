Eldorado-Brasilis inspecionará barcos O novo comandante da Capitania dos Portos do Espírito Santo, o capitão-de-mar e guerra Roberto Oliveira Pinto de Almeida, garantiu nesta segunda-feira o apoio integral à regata Eldorado-Brasilis, entre Vitória e Ilha de Trindade, com largada prevista para o dia 19 de janeiro, às 10h, na praia de Camburi, em Vitória. "E vamos começar a nossa parte, iniciando a inspeção dos barcos", disse o capitão. Cinco dos 14 veleiros confirmados já estão atracados no Iate Clube do Espírito Santo. Os organizadores da regata de longo percurso, Fernando Luigi, da empresa de marketing esportivo W60, e Plínio Romeiro, da Rádio Eldorado, passaram o dia, nesta segunda-feira, em Vitória, acertando detalhes finais para a prova. O atual comandante da Capitania dos Portos, comandante José Carlos Joaçaba, que deixará o cargo dia 14 de janeiro, explicou que a segurança dos veleiros continuará sendo a grande preocupação na inspeção. "Vamos checar equipamentos de salvação, comunicação, documentação, extintores de incêndio, agulhas magnéticas e a habilitação da tripulação, principalmente", disse o comandante Joaçaba. Os veleiros "Normandie", "Domani", "Lula", "Mar sem Fim" e o "Rajada", um veleiro capixaba de 32 pés inscrito nos primeiros dias de janeiro, já estão em Vitória e deverão ser inspecionados a partir desta terça-feira. O trimarã "Barracuda" não foi bem nos testes que realizou e desistiu de disputar a regata. Apoio - Nesta segunda-feira, a Marinha do Brasil confirmou que o capitão de corveta Ricardo Jorge Cruz de Aragão comandará o "Triunfo", rebocador de alto mar, que dará apoio logístico, acompanhando a flotilha durante a regata de 1.260 milhas náuticas (2.336 quilômetros). O Imediato será o capitão-tenente Alexandre César Vidal Pinto. O "Triunfo" levará água potável, comida e diesel para as tripulações que optarem por deixar os barcos mais leves, fazendo depois um reabastecimento na parada na Ilha de Trindade. Diariamente, às 8h e às 20h, o "Triunfo" fará a chamada de todos os barcos participantes. Se algum barco não responder à quarta chamada, o rebocador seguirá em sua direção. No dia 18, véspera da largada, o empresário e ex-velejador Carlos Brancante, receberá das mãos do prefeito de Vitória, Luis Paulo Velloso Lucas, e do iatista Lars Grael, uma placa em homenagem ao neozelandês Peter Blake, assassinado em Macapá. Brancante, que apoiará a regata com o trawler Lord Gato, levará a placa até a Ilha de Trindade. Para o diretor da regata e presidente da Federação Capixaba de Vela, Fernando Jacques Teubner Jr. a terceira edição da Eldorado-Brasilis privilegiará o público. "Com a largada na praia do Camburi e um novo trajeto até a entrada da praia de Jurema, contornando uma bóia entre as ilhas dos Bois e do Frade, muita gente poderá assistir melhor ao início da regata. só depois de contornar a bóia é que os veleiros tomarão o rumo da Ilha de Trindade", explica Teubner Jr. O vice-comodoro do Iate Clube do Espírito Santo, Luis Roberto Gomes, lembra ainda que os veleiros estarão abertos a visitação dos clubes nos dias 17 e 18 entre 13 e 16 horas. "As tripulações estarão lá para explicar os detalhes dos barcos para os interessados", diz.