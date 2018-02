Eldorado-Brasilis já tem o 1º inscrito O "Gato Xadrez", do capixaba Sérgio Rossi, diretor de vela do Iate Clube do Espírito Santo, é o primeiro veleiro inscrito oficialmente para a quinta edição da Eldorado-Brasilis, a maior regata de vela oceânica em águas brasileiras. A largada da prova está marcada para 17 de janeiro de 2004. Na segunda-feira, à partir das 19h, na Mercearia São Roque, rua Amaury, em São Paulo, os organizadores da regata prestarão homenagem especial à tripulação feminina do barco "Daslu/Portugal Telecom Brasil". E as fichas de inscrição começarão a ser distribuídas aos interessados. O desafio para a próxima edição da Eldorado-Brasilis continuará sendo o recorde estabelecido em 2001 pelo veleiro "Touchê?, do comandante Ernesto Breda. O "fita azul" da prova completou o percurso de 1260 milhas náuticas em 181h49 min. E nunca foi superado. Este ano, o "Daslu/Portugal Telecom Brasil" estabeleceu um recorde para tripulações femininas, cruzando a linha de chegada depois de 215h49m. "Aproveitando a passagem do Dia Internacional da Mulher, decidimos realizar esta homenagem para a equipe feminina", explica o organizador da prova, Fernando Luigi. A tripulação do veleiro foi comandada por Erica Lessmann e incluiu Kika Angeli, Nadia Megon, experiente velejadora da escola de vela BL-3, Anna Luisa Ossre, Helena Gerd Lane, a gaúcha Andrea Paradeda, Christina Norris e a repórter Paulina Chamorro, que, além de fazer parte da equipe, também transmitiu boletins ao vivo para a Rádio Eldorado, durante a travessia entre a cidade de Vitória, no Espírito Santo, e a Ilha de Trindade. A organização da Eldorado/Brasilis espera para 2004 a participação de cerca de 20 veleiros. Foram 13 este ano. E, além de mais veleiros, a prova do ano que vem poderá marcar a primeira disputa da Fórmula Eldorado. A idéia do organizador Fernando Luigi é incluir na competição dois barcos rigorosamente iguais, com tripulações experimentadas, que competiriam entre si até o final do percurso. Na segunda-feira, na Mercearia São Roque, as tripulações que competiram em janeiro deste ano terão a oportunidade de assistir a uma edição especial do filme "Eldorado-Brasilis Especial", do cinegrafista/velejador Alexandre Haddad, além de uma exibição de slides das fotos premiadas no concurso Click Trindade, que envolveu todos os participantes.