Eldorado-Brasilis: mulheres na frente O veleiro "Dalu/Portugal Telecom Brasil", um Fast de 50 pés com a tripulação feminina comandada por Erica Lessmann, estava na liderança da regata Eldorado/Brasilis, no final da tarde de hoje, a cerca de 300 milhas náuticas (540 quilômetros) da Ilha de Trindade. Se os ventos em direção nordeste mantiverem a velocidade sempre acima de 10 nós (cerca de 18 quilômetros por hora), os primeiros colocados já estarão chegando à ilha, na próxima madrugada. "É uma competição empolgante que tem todas as condições de se tornar um grande evento internacional nos próximos anos", avaliou hoje o comandante Agostinho Sobral, do rebocador "Tridente", da Marinha do Brasil, que acompanha a flotilha, mantendo dois contatos diários com os veleiros, às 8h e às 20h. O juiz da prova, Ricardo Costa, também está no rebocador que aumentou a velocidade, hoje, para desembarcar antes e preparar a chegada dos veleiros. Segundo as projeções de Fernando Luigi, da W60, empresa responsável pela organização da prova, o recorde da competição poderá ser quebrado, se a chegada à Trindade não apresentar dificuldades e o rítmo dos ventos não mudar no percurso de volta. A melhor marca nas três primeiras edições da regata pertence ao veleiro "Touchê", de Ernesto Breda, que completou o percurso de 1260 milhas (2236 quilômetros), em 181 horas, na prova de 2001. O comandante Breda disse que só voltará a competir na regata quando sua marca for superada. Depois do "Daslu/Portugal Telecom Brasil", até hoje, vinham na sequência os veleiros "Vó Zizinha", do comandante Wagner Gomide, o "BL3/Alforria", do comandante Pedro Rodrigues, o "Quiricomba/Opportunity", da Escola Naval, comandado pelo aspirante Gabriel de Sá, e o "Mar Sem Fim", de João Lara Mesquita, que enfrentou um problema técnico com a quebra do galindão. No total, 13 embarcações participam da regata. A Rádio Eldorado, realizadora do evento com patrocínio da Mitsubishi Motors, está cobrindo o evento com três repórteres que mandam boletins para as emissoras de AM e FM. Ari Pereira Júnior acompanha a regata a partir do rebocador "Tridente", Fernando Solano dá informações direto do "Mar Sem Fim" e a repórter Paulina Chamorro integra a tripulação feminina do "Daslu/Portugal Telecom Brasil".