Eldorado-Brasilis: novidades em 2003 A Fórmula Eldorado-Brasilis poderá ser a principal novidade da quarta regata entre Vitória e Ilha de Trindade, com largada prevista para 18 de janeiro de 2003. "Pensamos em unificar os barcos por peso e algumas características, como o tipo de vela", explica Fernando Luigi, da W-60, empresa de marketing responsável pela organização da prova. Mas a mudança técnica dependerá de estudo e consultas. "A legislação de vela oceânica é complexa. Temos de tomar cuidado para não prejudicar ninguém." Na sexta-feira, no Iate Clube do Espírito Santo, os organizadores entregaram os troféus aos vencedores e prestaram homenagem à capixaba Odile Ginaid, de 15 anos, campeã brasileira da classe Laser 4.7. Os troféus foram entregues pelo prefeito de Vitória, Luís Paulo Velloso Lucas, o senador Paulo Hartung, o comodoro do Iate Clube Cândido Pacheco, o idealizador da regata, João Lara Mesquita, o presidente da Federação Capixaba de Vela, Fernando Jacques Teubner Jr., e o secretário municipal de Esportes, Maurício Ribeiro de Souza. Leia mais no Estadão