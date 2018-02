Eldorado-Brasilis: Participantes vão velejar contra-vento A carta de previsão de tempo da Marinha do Brasil para os próximos cinco dias aponta vento com intensidade de até dez nós com direção nordeste. Ou seja, na maior parte do percurso inicial da regata Eldorado-Brasilis, que começa neste final de semana, os barcos vão velejar de contra-vento até Trindade. O meteorologista Fábio Reis acredita que os tripulantes devem demorar em média sete dias para chegar ao destino. "As embarcações vão velejar com velocidade reduzida, quase parando em determinados momentos. No retorno, a situação se inverte, já que os ventos com intensidade leste ajudam os barcos a ganhar velocidade no caminho de volta. Dá até para colocar a vela balão", diz Reis. Oito barcos participam da maior prova de vela oceânica do País (Gato Xadrez, Albatroz, Kanaloa, Quiricomba/Escola Naval, Nirvana, Axé, Victorinox e Sweet Dream). O site www.eldoradoam.com.br atualizará diariamente a posição dos barcos. Nesta sexta, os velejadores aproveitaram a Volta da Taputera para fazer os últimos ajustes nas embarcações. O barco paranaense Axé, do comandante Paulo Garmatter, por exemplo, trocou velas e fez uma reforma geral para enfrentar a desgastante prova de 1.260 milhas náuticas. "Esperamos completar a prova e curtir as belezas da ilha de Trindade. Isso já seria uma grande façanha para a nossa tripulação."