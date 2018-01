Eldorado-Brasilis pronta para largada Os treze veleiros que largarão sábado, da frente do pier 2 da praia do Camburi, para a quarta edição da Regata Eldorado-Brasilis estavam atracados nesta quinta-feira no Iate Clube de Vitória. Serão 1.260 milhas náuticas - 2.336 quilômetros -, na regata mais longa do País, contornando a Ilha de Trindade para voltar à capital do Espírito Santo. Os veleiros, entre 42 e 50 pés, compartilham o canal de Vitória com embarcações de 26 pés, que não participarão da competição. Amanhã (17), como tradicionalmente, os barcos percorrem três milhas náuticas. Ali estarão alunos, com idades entre 9 e 12 anos, da Escola de Vela Lars Grael, mantida pela prefeitura de Vitória. O dia foi cheio para os participantes e organizadores da Eldorado-Brasilis. A tripulação do veleiro "Daslu/Portugal Telecom Brasil" - exclusivamente feminina - virou atração na cidade. São oito velejadoras. A comandante Erika Lessmann, bicampeã mundial da classe Pingüim em Chicago/75 e Buenos Aires/76, pentacampeã sul-americana e paulista de 1973 a 77, passou boa parte da manhã ao lado de Kika Angeli dando entrevistas. "É diferente da nossa rotina, mas temos responsabilidade com nossos patrocinadores, que tornaram viável o projeto", disse Erika. Na Capitania dos Portos do Espírito Santo, os velejadores foram apresentados ao comandante do rebocador de alto-mar "Tridente", de 150 pés, da Marinha do Brasil, que acompanhará a flotilha. "Para quem gosta de mar como eu, foi com grande alegria que recebi a notícia que acompanharia a regata", disse o capitão de corveta Agostinho Sobral Sampaio. Será a primeira experiência do oficial com competições esportivas, em 22 anos de Marinha. "Trabalhar durante a regata será interessante porque não deixaremos de lado nossa função e garantiremos também a segurança das embarcações." A IV Regata Eldorado-Brasilis, com patrocínio da Mitsubishi Motors, é uma realização da Rádio Eldorado de São Paulo, com apoio da Marinha do Brasil, Prefeitura Municipal de Vitória, Iate Clube do Espírito Santo (ICES) e Federação Capixaba de Iatismo (FECAI), Clarion, Casio, sucos Del Valle e Hotel Transamérica Comandatuba. Informações e resultados diários, no site www.radioeldoradofm.com.br