Eldorado-Brasilis recebe ?Quiricomba? O "Quiricomba", do Grêmio da Escola Naval, saiu do Rio e chegou nesta terça-feira ao Iate Clube do Espírito Santo, em Vitória, depois de enfrentar chuvas e rajadas de vento de 30 a 35 nós. "Foi um excelente batizado para os aspirantes", disse o comandante, o capitão de corveta Ricardo Dondeo. No sábado, o "Quiricomba" larga ao lado de mais 13 veleiros na terceira edição da regata Eldorado-Brasilis. Com três oficiais e seis aspirantes, o "Quiricomba" passou por Búzios e Cabo São Tomé, antes de atracar em Vitória. Para o capitão Dondeo, a equipe está preparada para vencer na classe ORC Clube. "No ano passado ficamos em segundo. Este ano vamos brigar com o "Corumii". Independente do resultado, o comandante lembra da importância de uma regata de longo percurso para a equipe "Isso terá uma importância decisiva na carreira dos aspirantes. Não é um ensaio, É uma situação real que eles terão que enfrentar no mar", diz. O capitão Dondeo participará, na Ilha de Trindade, de uma cerimônia onde será feita uma homenagem ao velejador neozelandês Sir Peter Blake, que foi assassinado por assaltantes em Macapá. Uma placa com seu nome será colocada no local. Em uma de suas viagens pelo Atlântico Sul, Blake passou pela ilha, citando-a em seus diários. O "Corumii", de 36 pés, também já está no Iate Clube. O veleiro do comandante Luis Alberto Ballarin é um barco novo que veio ao Brasil na regata dos 500 anos. Fábio Reis, um dos tripulantes, chegou antes à Vitória para dar aulas de navegação astronômica no curso para capitão-amador. O exame final, na sede da Capitania dos Portos, organizado pela Marinha do Brasil, será quinta-feira à tarde. Reis comenta: "O curso está indo bem e nossa equipe está pronta para largar. Acho que temos condições de fazer uma excelente prova". Desafio - A Eldorado-Brasilis, com 1.260 milhas náuticas (2.336 quilômetros), é a maior regata em águas brasileiras. A competição, este ano, contará com o patrocínio da Business School São Paulo, Stremo Corretora de Seguros e Wall Street Institute. O objetivo do velejador sino-baiano Kan Chuh, com o barco "Nautos V-Max", um Fast 500 de 50 pés, é superar o recorde de 181 horas estabelecido pelo "Touché", no ano passado. "Esta regata é um grande desafio. Já tenho duas vitórias na Recife-Noronha. Agora quero ganhar a fita azul na Eldorado", diz Kan Chuh que, na tripulação de oito pessoas, incluiu seu filho Kin Kan, de 12 anos. Kan lembra que passou um ano preparando-se para a competição. "Para você ter chances de lutar pela vitória precisa estar atento a todos os detalhes. Nosso barco tem apenas nove anos mas eu troquei uma série de componentes para garantir o melhor rendimento possível. A integração de todos também é fundamental", explica.